Кемерово, 8 февраля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, генеральный директор Стройсервиса Дмитрий Николаев и генеральный директор национальной концертной академии NCA Ева Самсонова подписали соглашение об организации в Кемерове международного фестиваля «Герои мирового рока». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

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«Наша задача — организовать масштабный праздник мирового уровня. Для этого необходимо подготовить всю инфраструктуру, задействовать аэропорты в Кемерове и Новокузнецке, — прокомментировал Цивилёв. — Также для гостей города нужно будет организовать зоны продаж, отдыха, прогулок, развлечений».

Отметим, что третий фестиваль «Герои мирового рока» пройдет в Кемерове 16 июля на Московской площади. По официальным данным, шоу продлится около 9 часов. Вход будет бесплатным. Участники будут известны в марте.

Власти заявили, что если до начала фестиваля сохранятся действующие антикомидные ограничения, то будут приняты все необходимые противоэпидемические меры для минимизации возможности заражения.