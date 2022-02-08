Киев, , 06:16 — REGNUM Намеченную встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок отменил президент Украины Владимир Зеленский из-за отсутствия согласия с позицией ФРГ по вопросам санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и по оказанию военной помощи Киеву. Об этом 7 февраля сообщил ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер в своём Twitter.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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Как пояснилТэппер, сославшись на источник в правительстве Украины, Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за того, что Бербок не стала заявлять об отказе Германии от газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, глава МИД Германии отказалась поставлять Киеву любую военную помощь.

Официально отмену встречи украинского лидера с главой МИД Германии объяснили изменениями в расписании. Однако, по утверждению Тэппера, встреча отменена Зеленским намеренно.

Более того, Тэппер утверждает, что киевскими властями Германия всё больше воспринимается как союзник России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы МИД ФРГ Бербок, встреча с Зеленским для неё не была самоцелью, в Киев она собиралась ехать вместе с Ле Дрианом. Но когда выяснилось, что Ле Дриан не едет в Киев, глава МИД Германии адаптировала график

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