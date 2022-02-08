Кемерово, 8 февраля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области в настоящее время оказывается 175 мер поддержки: 88 федеральных и 87 региональных. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.

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Отмечается, что их получают 773 тысячи человек — около 30% от общей численности населения.

«В Кузбассе в 2022 году сохранятся все действующие меры социальной поддержки, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Ежегодно сумма, выделяемая из областного бюджета на эти цели, увеличивается».

По официальным данным, в 2019 году финансирование мер соцподдержки в Кузбассе составляло 14,1 млрд рублей, в 2021 году — 23,1 млрд рублей (из них 48% — средства областного бюджета).