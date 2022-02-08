Приштина, 8 февраля 2022, 06:15 — REGNUM На севере Косово, в муниципалитете Звечан, создали новый населенный пункт — Солнечную долину, сообщает 6 февраля албанское новостное агентство Telegrafi. На территории 15 га были построены 300 одинаковых двухэтажных домиков.
Проект создания населенного пункта финансировался правительством Сербии. Работы по его созданию проводили албанцы, однако заехать в новый населенный пункт албанцы не могут, если они не прописаны в месте проведения работ.
Сообщается, что за последние годы инвестиции Сербии в Косово увеличились, при этом разрешения на проведение строительных работ косовские институты власти не выдавали. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды. Тем не менее, косовские власти не обозначили своих планов относительно строительства.
Несколько лет назад правительство Косово приступило к строительству домов для албанцев, вытесненных из Косовской Митровицы сербами, однако проект уже давно не движется.
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