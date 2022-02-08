Приштина, Сербия, 8 февраля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. На севере Косово, в муниципалитете Звечан, создали новый населенный пункт — Солнечную долину, сообщает 6 февраля албанское новостное агентство Telegrafi. На территории 15 га были построены 300 одинаковых двухэтажных домиков.

Adm44.ru Домик

Проект создания населенного пункта финансировался правительством Сербии. Работы по его созданию проводили албанцы, однако заехать в новый населенный пункт албанцы не могут, если они не прописаны в месте проведения работ.

Сообщается, что за последние годы инвестиции Сербии в Косово увеличились, при этом разрешения на проведение строительных работ косовские институты власти не выдавали. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды. Тем не менее, косовские власти не обозначили своих планов относительно строительства.

Несколько лет назад правительство Косово приступило к строительству домов для албанцев, вытесненных из Косовской Митровицы сербами, однако проект уже давно не движется.