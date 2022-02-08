Джакарта, , 06:10 — REGNUM Власти Индонезии решили ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, на острове Бали в столице страны Джакарте. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы не хотим запугивать население, не намерены наносить ущерб экономике, возможно, проблема может оказаться не такой серьезной», — приводит издание слова министра по инвестициям.

Отмечается, что теперь на Бали и в Джакарте ограничили максимальное число посетителей общепитов и торговых центров до 60%. Развлекательные заведения могут посещать не более 35% от максимального числа возможных гостей. Также вдвое ограничили максимальное число посетителей для религиозных учреждений.

При этом власти Индонезии не исключают, что ограничения могут отменить уже через неделю в случае стабилизации эпидемиологической обстановки. Отмечается, что за прошедшие сутки в стране выявили около 40 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. При этом еще месяц назад в Индонезии выявляли не более 200 инфицированных ежесуточно.