Хабаровск, , 06:13 — REGNUM Выпускники школ Хабаровска выбрали предметы для сдачи ЕГЭ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе городской мэрии.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего экзамены будут сдавать 3093 человека. Из них 2601 — учащиеся муниципальных школ, 327 — выпускники прошлых лет. Также среди тех, кто подал заявления, — обучающиеся в частных школах, профессиональных образовательных учреждениях и лицее ДВГУПС.

Наиболее популярными предметами в этом году стали русский язык, математика и обществознание.

Так, экзамен по русскому планируют сдать 2867 человек, обществознание выбрали 1609 выпускников, профильную математику — 1446 ребят, базовый уровень — 1394 школьника.

Также популярны у сдающих ЕГЭ физика, история, информатика, английский язык и биология.

Среди узкопрофильных экзаменов — ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам. Немецкий сдаёт один человек, китайский — четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте (ХМАО) единый государственный экзамен по китайскому языку в 2022 году будут сдавать выпускники из трёх разных школ города и один учащийся колледжа.