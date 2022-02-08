Пекин, , 06:08 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Шри-Ланки Г.Л. Пейрис 7 февраля обменялись поздравительными посланиями по случаю 65-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает агентство Синьхуа.

Ван И Kremlin.ru

Ван сказал в своем послании, что Китай и Шри-Ланка всегда демонстрировали взаимопонимание и поддержку, подавая хороший пример дружественных обменов и взаимовыгодного сотрудничества между странами разного размера. Две страны сотрудничали в борьбе с пандемией COVID-19 в духе взаимопомощи с момента ее начала, укрепляя свою традиционную дружбу. В настоящее время две страны стремятся к дальнейшему согласованию своих стратегий развития и высококачественному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояса и пути», с тем чтобы придать импульс экономическому восстановлению после пандемии.

Ван рассказал о недавнем успешном визите на Шри-Ланку, а также своем участии в праздновании 65-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и 70-летия подписания Пакта о каучуке и рисе. Обе стороны договорились продолжать традицию солидарности и взаимопомощи, углублять практическое сотрудничество между Китаем и Шри-Ланкой и расширять общие интересы двух стран.

Ван сказал, что он готов работать с Пейрисом для поддержания тесной связи и координации, а также для продвижения стратегического партнерства в области сотрудничества, основанного на искренней взаимной помощи и прочной дружбе.

В свою очередь Пейрис упомянул, что 65-я годовщина установления дипломатических отношений между Шри-Ланкой и Китаем совпадает с 70-й годовщиной подписания Пакта о каучуке и рисе.

На протяжении многих лет, по его словам, прочная дружба и сотрудничество между Шри-Ланкой и Китаем процветали, принося общие выгоды их партнерству в различных областях, а тесные обмены между лидерами двух стран стали свидетелями устойчивого развития двусторонних отношений.

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, Ван посетил Шри-Ланку во время своей первой зарубежной поездки в 2022 году, что в полной мере демонстрирует приоритет, который обе стороны придают отношениям между Шри-Ланкой и Китаем, сказал Пейрис.

Пейрис сказал, что он верит, что Шри-Ланка и Китай будут продолжать укреплять сотрудничество в области экономики, сокращения бедности, международных и региональных вопросов, обмена людьми и сотрудничества в области вакцин, среди прочего.

Он также надеется на тесное сотрудничество с Ваном в целях дальнейшего углубления и расширения традиционной дружбы и стратегического партнерства в области сотрудничества между Шри-Ланкой и Китаем, что принесет пользу двум народам.