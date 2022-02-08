Екатеринбург, 8 февраля 2022, 05:58 — REGNUM В Екатеринбурге к третьему кварталу 2022 года откроют первый региональный склад AliExpress Россия. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

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(сс) Mediamodifier

Площадь объекта составит 74 тыс. кв. метров. Строительство началось в декабре. На нём заняты более 200 жителей Свердловской области. Мощность фулфилмент-центра определена на отметке примерно в 200 тыс. отправлений в сутки. А объём инвестиций ожидается в размере 6 млрд рублей.

Этот склад потребуется для оперативной доставки товаров. После его открытия Изделия российских продавцов смогут доставлять за один-три дня.

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов считает, что капитальные вложения крупных игроков, развивающих инфраструктурные проекты, важны для региона. Он также отметил, что 90% строительных материалов для склада приобретаются у местных предприятий.