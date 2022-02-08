Пекин, , 05:57 — REGNUM Китай решительно выступил против законопроекта США, содержащего негатив, связанный с Китаем, призвав американскую сторону объективно и рационально рассматривать развитие Китая и китайско-американские отношения, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Чжао Лицзянь China News Service

По сообщениям СМИ, 5 февраля Палата представителей США приняла так называемый «Закон о конкуренции Америки 2022 года».

В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что содержание законопроекта, касающееся Китая, пропитано менталитетом времен холодной войны и мышлением игры с нулевой суммой, очерняет путь развития Китая, а также его внутреннюю и внешнюю политику, призывает к стратегической конкуренции с Китаем и делает бессмысленные замечания по вопросам, касающимся Тайваня, Синьцзяна, Гонконга и Тибета.

Выступая на ежедневном пресс-брифинге, Чжао сказал, что Китай снова и снова заявляет, что то, как Соединенные Штаты развиваются и повышают свою конкурентоспособность, является их собственным делом, но при этом неверно делать из Китая проблему, а тем более использовать ее в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела Китая и нанесения ущерба интересам Китая.

Этот акт еще раз разоблачает гегемонистскую и запугивающую практику Соединенных Штатов, сказал Чжао, добавив, что это в фундаментальном смысле противоречит тенденциям нашего времени и общему стремлению людей к миру, развитию и сотрудничеству, и в конечном итоге это только повредит интересам Соединенных Штатов.