Москва, 8 февраля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Во вторник, 8 февраля, в Москве будет облачно, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

В ночь на 9 февраля в Москве облачно, небольшой снег. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −5… +0 °C.

В среду, 9 февраля, днём в столице ожидается −1… +1 °C, по области −4… +1 °C. Облачно, небольшой снег. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Москвы ожидает оттепель, которая будет сопровождаться гололедицей, ежедневными осадками и продлится до конца недели.