Владивосток, 8 февраля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Для борьбы с COVID-19 увеличат резервный фонд Приморского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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«Предлагаем увеличить средства резервного фонда на 270,7 млн рублей. Учитывая безотлагательность и целевую направленность вносимых изменений, прошу рассмотреть представленный законопроект сегодня в двух чтениях», — обратилась к депутатам председатель правительства края Вера Щербина.

Депутаты Законодательного собрания 7 февраля приняли поправки сразу в двух чтениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на лечение пациентов с коронавирусом направят дополнительные средства.