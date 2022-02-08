Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано сейсмологами на Камчатке. Об этом 8 февраля сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 03:58 мск. Очаг подземных толчков находился на глубине 67 км. Эпицентр сейсмособытия был расположен в 91 км от села Соболево и в 135 км на восток от села Милково.

По данным ГУ МЧС по региону, жители Соболевского района ощутили подземные толчки силой до трёх баллов. Пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у побережья острова Сахалин был зарегистрирован ощутимый подземный толчок.