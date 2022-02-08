Пекин, 8 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китая Ван И провел 7 февраля телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, передает агентство Синьхуа.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ван И

Амир Абдоллахиан поздравил своего коллегу с великолепной церемонией открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Поздравляя китайский народ с Лунным Новым годом, он подчеркнул, что Иран готов поддерживать более тесные контакты с Китаем во всех аспектах для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем.

Отметив, что президент Ирана Ибрагим Раиси недавно направил письмо Председателю КНР Си Цзиньпину, в котором поздравил Китай с проведением зимних Олимпийских игр в Пекине, а сам министр иностранных дел Ирана поддержал Китай на китайском языке в социальных сетях, Ван выразил признательность и благодарность и пожелал иранским спортсменам хорошего выступления на Играх.

Китай продолжит углублять взаимовыгодное сотрудничество двух стран в различных областях, укреплять связи и координацию с Ираном в международных и региональных делах и обогащать их всеобъемлющее стратегическое партнерство, сказал Ван. Амир Абдоллахиан проинформировал Вана о прогрессе в переговорах по возобновлению реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Он сказал, что Иран твердо привержен достижению соглашения путем переговоров при эффективной защите национальных интересов Ирана. Любое соглашение должно быть достигнуто путем консультаций и переговоров и не может быть навязано другим в одностороннем порядке. Окончательный текст должен быть результатом совместных консультаций, добавил он.

Со своей стороны, Ван сказал, что Китай ценит принципиальную позицию Ирана по решению проблемы путем переговоров и поддерживает Иран в выдвижении разумных требований в ходе переговоров. В целом, переговоры предпринимают позитивные шаги в направлении окончательного урегулирования этого вопроса. Китай считает, что законным правам и интересам Ирана будет уделено всестороннее внимание со стороны всех сторон, сказал Ван.

Китай готов сотрудничать с соответствующими сторонами, чтобы продолжать прилагать конструктивные усилия для скорейшего возобновления реализации СВПД, добавил он. Стороны также обменялись мнениями и по афганскому вопросу.