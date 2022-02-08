Село Чурапча, Якутия, , 05:51 — REGNUM Завершены сварочные работы на теплотрассе села Чурапча в Якутии, где из-за обрушения ветхого здания были отключены от отопления 132 жилых дома и пять социальных объектов. Использование тепловых сетей возобновлено в 10:20 по местному времени (04:20 мск), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в оперативном штабе республики.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

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Температура воды на теплоносителях составляет 75 градусов. Аварийные бригады продолжают осмотр тепловых сетей и проводят их ревизию. В селе работают в том числе коммунальщики из Таттинского и Мегино-Кангаласского районов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, теплотрассу повредили обломки обрушившегося здания старой котельной села. Для людей, которые живут в оставшихся без тепла зданиях, открыли пункты временного пребывания и организовали горячее питание. Температура воздуха в Чурапче 8 февраля — 33 градуса.