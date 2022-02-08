Тюмень, 8 февраля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. В Тюмени на время ремонта корпусов детского сада «Крепыш» на улице Мельничной 330 детей вынуждены перейти в другие дошкольные учреждения города. До 18 февраля здание детсада должно освободиться, сообщает городской департамент образования. освободиться.

Admoblkaluga.ru В детском саду

Родителям предложено перевести дошкольников на свободные места в 41 детском саду. Для В департаменте уверяют, что для каждой семьи подберут дошкольное учреждение, максимально удобно расположенное от дома.

Капитальный ремонт детского сада «Крепыш» собираются завершить к концу 2022 года. Планируется сменить систему отопления, а также увеличить вместимость дошкольного учреждения, которое после реконструкции сможет принять более 500 воспитанников.

Внезапная реконструкция детсада вызвала массу вопросов у родителей и сотрудников детского сада «Крепыш». Мать одного из воспитанников сообщила порталу 72.ru, что проживая и работая в центре Тюмени, будет вынуждена везти ребёнка в детсад, расположенный в спальном районе. В подвешенном состоянии находятся и воспитатели, которым, опять же по их словам, для начала предложили написать заявление об увольнении.