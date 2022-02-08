Шэньчжэнь, Китай, , 05:45 — REGNUM Китайский ядерный реактор третьего поколения Hualong One, разработанный внутри страны, был признан пригодным для использования в Великобритании, сообщил в 7 февраля разработчик China General Nuclear Power Corporation (CGN).

Hualong One

Реактор соответствует стандарту Общей оценки проекта (GDA), согласно совместному заявлению, опубликованному Британским управлением по ядерному регулированию (ONR) и Агентством по окружающей среде (EA). Перед вводом в эксплуатацию новая технология должна пройти оценку, проводимую ONR и EA, для определения ее безопасности и воздействия на окружающую среду.

ONR выдала Подтверждение о принятии проекта (DAC), а EA выпустила Заявление о приемлемости проекта (SODA) для Hualong One.

CGN и французский государственный энергетический гигант EDF подписали соглашения с правительством Великобритании в сентябре 2016 года о строительстве трех проектов в Великобритании. Ожидается, что в проекте, базирующемся на АЭС «Брадуэлл» в Эссексе, будет использоваться технология Hualong One.