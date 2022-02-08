Североморск, Мурманская область, , 05:42 — REGNUM Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) ВМФ России, в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», провёл в Атлантике учения по борьбе с пиратством в районах интенсивного судоходства. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» Минобороны России

В рамках учений подразделения морской пехоты, прикомандированные на время похода к экипажам, отработали тактику поиска, ликвидации и задержания «нарушителей», проникших на верхнюю палубу и во внутренние помещения кораблей.

пресс-служба СФ «Для создания обстановки, приближённой к боевой, в учениях использовались холостые боеприпасы и другие средства имитации. Особенностью тренировки стало применение её участниками приборов ночного видения во внутренних помещениях корабля, которые были специально отключены от электропитания».

По словам возглавляющего отряд кораблей капитана первого ранга Игоря Никитина, обеспечение безопасности гражданского мореплавания в самых разных районах мирового океана «является одной из важных составляющих действия отряда, а личный состав должен быть в постоянной готовности быстро и качественно решать данные задачи».

Отмечается, что отряд кораблей СФ 7 февраля прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море, где вместе с кораблями Черноморского и Тихоокеанского флотов примет участие в межфлотских учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Северного флота провёл в северо-восточной части Атлантического океана учения по противовоздушной обороне (ПВО).

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