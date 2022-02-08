Корабли Северного флота ВМФ России провели в Атлантике антипиратские учения
Североморск, Мурманская область, 8 февраля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) ВМФ России, в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», провёл в Атлантике учения по борьбе с пиратством в районах интенсивного судоходства. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
В рамках учений подразделения морской пехоты, прикомандированные на время похода к экипажам, отработали тактику поиска, ликвидации и задержания «нарушителей», проникших на верхнюю палубу и во внутренние помещения кораблей.
По словам возглавляющего отряд кораблей капитана первого ранга Игоря Никитина, обеспечение безопасности гражданского мореплавания в самых разных районах мирового океана «является одной из важных составляющих действия отряда, а личный состав должен быть в постоянной готовности быстро и качественно решать данные задачи».
Отмечается, что отряд кораблей СФ 7 февраля прошёл через Гибралтарский пролив в Средиземное море, где вместе с кораблями Черноморского и Тихоокеанского флотов примет участие в межфлотских учениях.
Как сообщало ИА REGNUM, отряд боевых кораблей Северного флота провёл в северо-восточной части Атлантического океана учения по противовоздушной обороне (ПВО).