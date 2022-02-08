Урумчи, Китай, 8 февраля, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Железные дороги и аэропорты Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая продемонстрировали значительный рост пассажиропотока и грузопотока во время Праздника весны, передает 7 февраля агентство Синьхуа.

(сс) M M Урумчи — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР

По данным Железнодорожного бюро Урумчи при Китайской железной дороге, с 31 января по 6 февраля в регионе было совершено более 539 800 железнодорожных пассажирских рейсов, что на 68,3% больше, чем в праздничный период предыдущего года, в то время как железные дороги отправили 5,5 млн тонн грузов, что на 10,8% больше.

Аэропорты Синьцзяна обслужили 384 400 пассажирских рейсов и 929 тонн грузов во время праздников, что соответственно на 40,8% и 49% больше в годовом исчислении, сообщила компания Xinjiang Airport Group Co., Ltd. Во время Праздника весны в регионе не произошло никаких серьезных несчастных случаев или происшествий.