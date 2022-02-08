Красноярск, 8 февраля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Генеральную уборку проведут на водоёмах Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на р. Енисей

Уточняется, что в каждом муниципальном образовании будет работать экологический десант. Добровольцы приведут в порядок дикие пляжи и прогулочные зоны вдоль водной глади.

Добавим, берега края очищают от мусора ежегодно в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В 2020 году в краевых экологических десантах принимали участие более 10 тысяч человек. Это волонтёры, местные жители, работники организаций и предприятий. Они очистили берега ста водоёмов общей протяжённостью 865 км. Было собрано более 11 тысяч кубометров отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории центральной экологической зоны озера Байкал насчитали 50 несанкционированных свалок общей массой 98 тыс. тонн отходов и площадью 109,5 га.