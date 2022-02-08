Владивосток, , 05:39 — REGNUM Во Владивостоке пожарные днём 8 февраля тушили загоревшийся павильон на рынке на Народном проспекте.

Тушение пожара 61.mchs.gov.ru

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Уже ликвидировано открытое горение на площади 200 кв. метров. Пожарные проводят проливку и разбор места пожара. Всего в тушении задействовано семь единиц пожарной техники и 28 человек личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, пишут региональные телеграм-каналы.

На сайте МЧС по Приморью оперативной информации пока нет.

Очевидцы сообщают, черное пламя полностью охватило здание. Пожарным мешают припаркованные машины. Их толкают вручную.

Отмечается, что это уже не первый пожар на рынках Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге по повышенному номеру сложности тушили полыхавшую автомастерскую на Выборгской набережной.