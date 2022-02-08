Москва, , 05:38 — REGNUM Оттепель, которая будет сопровождаться гололедицей, ежедневными осадками и продлится до конца недели, ожидает жителей Москвы. Об этом 7 февраля сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Оттепель Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам специалиста, жителей Москвы ожидает длительная, до конца недели, оттепель. Температура воздуха будет колебаться от — 4 до +3 градусов. При этом каждый день ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, но снегопадов ждать не стоит.

Самой большой проблемой для жителей Москвы станет гололедица. Как уточнил Вильфанд, до конца недели будет скользко и очень опасно. Синоптик дал совет жителям Москвы быть осторожнее и не торопиться.

Увеличения снежного покрова в Москве не ожидается, а скорее, наоборот: мокрый снег с дождём «прибьёт» уже выпавший снег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеоролог предупредил жителей Центральной России об оттепели и дожде.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Центральной России предупредили о потеплении и дождях