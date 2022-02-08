Екатеринбург, 8 февраля, 2022, 05:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не утихает скандал с якобы захватом здания бизнес-центра «Манхэттен». Представители управляющей компании «Кировская» называют происходящее рейдерством. А их оппоненты из УК «Аурус» отрицают, что захватили заведение.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В УК «Кировская» заявляют, что обратилась во все силовые ведомства региона. Также представители организации собираются призвать политическое руководство Екатеринбурга и Свердловской области «сделать так, чтобы «лихие 90-е» не возвращались».

А представители УК «Аурус» Алексей Сергеев заявил изданию «Коммерсантъ», что национальной или криминальной окраски в этой истории нет. По его словам, речь идёт лишь о гражданско-правовом споре.

Обе стороны заявляют о своей правоте. Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в конце минувшей недели. В здание бизнес-центра вошли некие люди и взяли его под контроль. В полиции заявили журналистам, что проведут проверку по этому факту.