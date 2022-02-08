Якутск, 8 февраля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. От аварии на теплотрассе в селе Чурапча пострадали жители 132 жилых домов, семь из них — многоквартирные. Прекращена подача тепла в пять социальных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в оперативном штабе региона.

Kuzpress.ru Без отопления

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Для устранения аварии МУП «ЖКХ Якутии» мобилизует в Чурапчинский район сотрудников Таттинского и Мегино-Кангаласского филиалов. Председатель Государственного комитета обеспечения жизнедеятельности республики Дмитрий Лепчиков выразил готовность при необходимости финансировать работы по восстановления трубопровода из резервного фонда региона.

Из систем отопления жилых зданий на время проведения работ слили воду. Всего предстоит восстановить 10 метров теплотрассы, половина работ уже проведена. На восстановлении труб задействованы 30 человек и 5 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, теплотрассу повредили обломки обрушившегося здания старой котельной села. Для людей, которые живут в оставшихся без тепла зданиях, открыли пункты временного пребывания и организовали горячее питание. Температура воздуха в Чурапче 8 февраля — 33 градуса.