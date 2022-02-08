Пекин, , 05:25 — REGNUM Китайские ученые разработали инструмент выявления рака легких на ранней стадии методом тестирования с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Синьхуа.

Легкие Kancrb.ru

В исследовании, опубликованном 4 февраля в журнале Science Translational Medicine, описан детектор рака легких, который может сыграть определенную роль в раннем выявлении рака легких или крупномасштабном скрининге групп населения с высоким риском развития рака.

Ученые из Пекинского университета провели секвенирование одноклеточной РНК различных ранних стадий рака легких и обнаружили, что жировой обмен становится аномальным в разных типах клеток.

Затем они набрали группу из 311 участников, включая 171 пациента с немелкоклеточным раком легких на ранней стадии и 140 здоровых людей, для анализа молекул, связанных с липидами, в их плазме.

Используя алгоритм машинного обучения, ученые выбрали девять липидов, которые считаются наиболее важными для выявления рака на ранних стадиях, и построили модель обнаружения с помощью искусственного интеллекта, говорится в исследовании.

В группе скрининга рака легких, состоящей из 1036 участников, проходящих обычную компьютерную томографию в больнице в Пекине, и клинической группе, состоящей из 109 больных раком легких, детектор достиг точности более 90%, говорится в исследовании.

Согласно исследованию, большинство участников, у которых был диагностирован рак легких, были некурящими с опухолями первой стадии.

Соавтор статьи и профессор Школы фундаментальных медицинских наук Пекинского университета Инь Юйсин сказал, что новая стратегия выявления полезна для ранней диагностики, вспомогательной диагностики или популяционного скрининга многих опухолевых заболеваний. В 2021 году Инь и его сотрудники разработали методы выявления метаболизма опухолей с помощью искусственного интеллекта при раке поджелудочной железы и раке пищевода.