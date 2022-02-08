Абуджа, , 05:23 — REGNUM Не менее 19 человек задержали силовики Нигерии по подозрениям в краже нефтепродуктов, сообщает пресс-служба нигерийского управления по безопасности и гражданской обороне.

Нигерия

Подозреваемых обнаружили с тремя бензовозами, одной большой деревянной лодкой и множеством литров нефтепродуктов, которые, предположительно, были украдены. Операция по поимке преступников проходила в рамках кампании по борьбе с нелегальными нефтеперегонными предприятиями, которые вызывают загрязнение окружающей среды.

«Мы запустили эту операцию, чтобы положить конец разрушению подводного мира и сельскохозяйственных земель, вызванного разливом нефтепродуктов в ходе нелегальной перевозки», — отметили в ведомстве.

В настоящее время расследование в отношении 19 подозреваемых продолжается. Ожидается, что в скором времени они предстанут перед судом.