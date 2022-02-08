Омск, 8 февраля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Днём 8 февраля в Омской области ожидается −10… −15 °С, местами до — 5 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

Прогнозируется местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 4−9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии утром 8 февраля местами ожидается туман.

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