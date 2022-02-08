Владивосток, 8 февраля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В Приморье с начала года зарегистрировано уже 20 лесных и природных пожаров общей площадью около 4 тыс. га. Специалисты заявляют, что можно говорить о начале весеннего пожароопасного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе правительства края.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

Читайте также: В Хасанском районе Приморья локализовали крупный природный пожар

В рамках подготовки к весеннему пожароопасному периоду оборудовано 767 км минерализованных полос, территории очищены от травы, горючего мусора на общей площади 1786 га, проведены 207 отжигов на общей площади 2705 га.

Объём федерального финансирования на реализацию мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров Приморью увеличен до 287 млн рублей.

По мнению специалистов, практически все весенние пожары — это «человеческий фактор» — траву выжигают недобросовестные аграрии, сборщики дикоросов, металлолома. Зачастую такие палы переходят в природные пожары и далее — в лесные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на площади одна тысяча гектаров локализовали крупный природный пожар, который в ночь на 4 февраля возник на полях Хасанского района вблизи посёлка Зарубино.