Аддис-Абеба, 8 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Танзания и Уганда были выбраны в качестве членов Совета мира и безопасности Африканского союза (АС). Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

Совет мира и безопасности — это орган АС, состоящий из 15 стран-членов организации. Он является постоянным органом АС, принимающим решения по предотвращению, регулированию и разрешению конфликтов на континенте.

Члены Совета избираются Исполнительным советом АС, а затем утверждаются Ассамблеей. Голосование прошло во время 40-й очередной сессии Исполнительного совета блока, собравшегося в столице Эфиопии городе Аддис-Абеба.

«Уганда получила 34 голоса в третьем туре голосования. В отборе также приняли участие Объединенная Республика Танзания и Федеративная Демократическая Республика Эфиопия. Уганда была избрана на двухлетний срок с 2022 по 2024 год. К ней присоединятся Танзания и Джибути в качестве представителей Восточного региона», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Уганды.

Членами Совета также стали Марокко и Тунис (в качестве представителей Северного региона Африки); Камерун, Бурунди и Конго (Центрального региона); Нигерия, Гана, Гамбия и Сенегал (Западного региона); Намибия, ЮАР и Зимбабве (Южного региона).