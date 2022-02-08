Лхаса, Китай, , 05:16 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что географическая изоляция, естественный отбор и гибридизация могли вкупе поспособствовать видовой диверсификации многочисленных родов растений Тибетского нагорья, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет Esther Lee

Тибетское нагорье характеризуется большим количеством эндемичных видов растений. Статистика показала, что здесь насчитывается более 20% из 12 000 видов сосудистых растений, которые больше нигде в мире не встречаются.

Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале New Phytologist, нагорье рассматривается как эволюционная колыбель, которая могла возникнуть в результате взрывной диверсификации видов из-за географической изоляции.

Между тем, поток генов широко обнаруживался в процессе видообразования всех исследованных групп, что позволяет предположить, что естественный отбор, возможно, также сыграл важную роль во время расхождения видов в этом регионе.

В дополнение к географической изоляции, естественные гибриды были обнаружены почти во всех богатых видами родах. Это говорит о том, что многие виды в этом регионе все еще находятся на пути видообразования к полной репродуктивной изоляции. По мнению исследователей из Университета Ланьчжоу, такие гибриды могут непосредственно развиться в новые виды путем гибридной полиплоидизации.

Исследователь из университета Лю Цзяньцюань предположил, что естественный отбор и гибридизация могли бы вместе способствовать видовой диверсификации многочисленных родов растений нагорья.

Провозглашенное «крышей мира», «третьим полюсом» и «водонапорной башней Азии», нагорье является естественной средой обитания редких животных и генофондом жизни нагорья. Это ключевой барьер экологической безопасности в Китае и Азии, а также центр усилий страны по содействию экологическому прогрессу.