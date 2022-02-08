Китайские ученые выяснили источник биоразнообразия Тибетского нагорья
Лхаса, Китай, 8 февраля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Китайские исследователи обнаружили, что географическая изоляция, естественный отбор и гибридизация могли вкупе поспособствовать видовой диверсификации многочисленных родов растений Тибетского нагорья, сообщает агентство Синьхуа.
Тибетское нагорье характеризуется большим количеством эндемичных видов растений. Статистика показала, что здесь насчитывается более 20% из 12 000 видов сосудистых растений, которые больше нигде в мире не встречаются.
Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале New Phytologist, нагорье рассматривается как эволюционная колыбель, которая могла возникнуть в результате взрывной диверсификации видов из-за географической изоляции.
Между тем, поток генов широко обнаруживался в процессе видообразования всех исследованных групп, что позволяет предположить, что естественный отбор, возможно, также сыграл важную роль во время расхождения видов в этом регионе.
В дополнение к географической изоляции, естественные гибриды были обнаружены почти во всех богатых видами родах. Это говорит о том, что многие виды в этом регионе все еще находятся на пути видообразования к полной репродуктивной изоляции. По мнению исследователей из Университета Ланьчжоу, такие гибриды могут непосредственно развиться в новые виды путем гибридной полиплоидизации.
Исследователь из университета Лю Цзяньцюань предположил, что естественный отбор и гибридизация могли бы вместе способствовать видовой диверсификации многочисленных родов растений нагорья.
Провозглашенное «крышей мира», «третьим полюсом» и «водонапорной башней Азии», нагорье является естественной средой обитания редких животных и генофондом жизни нагорья. Это ключевой барьер экологической безопасности в Китае и Азии, а также центр усилий страны по содействию экологическому прогрессу.