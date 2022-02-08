Дар-эс-Салам, Танзания, , 16:01 — REGNUM Четырнадцать стран примут участие в Африканском чемпионате по боксу среди любителей, который пройдет в городе Дар-эс-Салам, Танзания, с 28 марта по 4 апреля. Об этом пишет новостное издательство Mwananchi.

По словам генерального секретаря Федерации бокса Танзании (BFT) Лукело Вилилло, чемпионат послужит в качестве проверки готовности страны к проведению Игр Содружества. В числе участников соревнований страны, входящие в т.н. третью африканскую зону: Кения, Уганда, Бурунди, Руанда, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Габон, Чад, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Судан, Экваториальная Гвинея и Танзания.

Вилилло подчеркнул, что это большая честь принять у себя международное мероприятие по любительскому боксу для Танзании. На чемпионате будут отобраны лучшие спортсмены для участия в Играх Содружества, которые пройдут в Бирмингеме, Великобритания.

Вилилло добавил, что BFT уже отобрала предварительную национальную команду из шести боксеров для участия в соревнованиях.

«Мы намерены отобрать лучших боксеров-любителей в стране, которые, по нашему мнению, с достоинством представят Танзанию как на африканском чемпионате, так и на Играх Содружества. Наша главная цель — завоевать медали во всех соревнованиях», — отметил глава BFT.