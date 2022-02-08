Аддис-Абеба, , 16:02 — REGNUM Африканский союз (АС) завершил ежегодный саммит, осудив серию государственных переворотов, которые привели к приостановке членства нескольких государств-членов организации. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Путчи стали одними из основных вопросов на повестке дня. Менее чем за две недели до начала саммита Буркина-Фасо стала четвертой страной, чье членство было приостановлено в АС после того, как в западноафриканской стране был свергнут президент Рош Марк Кристиана Каборе. Среди государств, которые также перестали быть членами организации, Гвинея, Мали и Судан.

«Все лидеры африканских стран в Ассамблее однозначно осудили… волну неконституционных смен правительств, — заявил на пресс-конференции глава Совета мира и безопасности Африканского Союза Банколе Адеойе. — Посмотрите сами: ни разу в истории Африканского союза мы не приостанавливали членство четырех стран за один календарный год».

При этом аналитики обвинили АС в отсутствии последовательной реакции на приостановку членства Чада, где после смерти в прошлом году президента Идрисса Деби Итно к власти пришел военный совет.

Также лидеры договорились приостановить обсуждения по спорному решению об аккредитации Израиля в качестве государства-наблюдателя в организации. Некоторые страны-члены, в частности ЮАР и Алжир, решительно выступают против решения председателя Комиссии Африканского союза Муссы Факи утвердить новый статус Израиля в АС.

Пандемия COVID-19, в особенности проблема нехватки вакцин, была еще одной темой, поднятой во время саммита. В настоящее время полностью вакцинировано около 11% населения континента.