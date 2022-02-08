Токио, , 05:13 — REGNUM Правительство Японии приветствует поддержку США в вопросе возвращения так называемых «северных территорий» — принадлежащих России южных Курильских островов. Об этом министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 8 февраля заявил на пресс-конференции в Токио.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Ёсимаса Хаяси «Мы приветствуем слова американского посла (Рама Эмануэля), который объявил, что США ввиду общих ценностей и принципов поддерживают Японию и премьер-министра Фумио Кисиду».

Как сообщало ИА REGNUM, американский посол в Японии Рам Эмануэль 7 февраля заявил, что власти США признают суверенитет Японии над «северными территориями», то есть южной частью Курильских островов, а также поддерживают Токио по этому вопросу.

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