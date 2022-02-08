Бамако, , 16:02 — REGNUM Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что войска страны, скорее всего, не смогут находиться в Мали в дальнейшем из-за роста напряженности между малийскими властями и миротворческими войсками. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

«В настоящее время я с большим скептицизмом отношусь к возможности продолжения участия наших войск в этом районе. У меня складывается впечатление, что мы здесь не нужны», — отметила министр. Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн также выразил озабоченность по поводу дальнейшей жизнеспособности операции.

Германия развернула в Мали миссию из около 1200 военнослужащих в рамках контртеррористической и миротворческой операции, которая продолжается уже девять лет.

Напряженность в отношениях между Францией и ее бывшей колонией Мали привела к недавней высылке французского посла. Военное руководство западноафриканской страны также призвало к немедленному выводу датских войск в прошлом месяце.

Мали вместе с рядом соседних государств оказалась втянутой в войну с различными повстанческими группировками. Западные государства были обеспокоены тем, что, в случае вывода своих войска из западноафриканской страны, Россия вмешается, развернув свои подразделения.

В январе американские военные сообщили, что российские частная военная компания «Группа Вагнера» ведет деятельность в Мали. Малийская военная хунта отрицает, что наемники из России участвуют в борьбе против боевиков, но признает присутствие в стране российских инструкторов.

В мае прошлого года малийские военные захватили власть, арестовав временного президента Ба Ндао. Военные власти обещали провести выборы 27 февраля, однако впоследствии заявили об их отложении на срок до пять лет. Такое решение было резко раскритиковано Францией.