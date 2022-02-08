Дакар, , 16:02 — REGNUM Президент Сенегала Маки Салл объявил выходной день в честь победы страны в Кубке африканских наций. Об этом глава государства сообщил на одном из национальных телеканалов после того, как Сенегал победил Египет, пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

Сенегальский президент должен был совершить визит на Коморские острова для участия в саммите, в котором также участвуют Египет и Эфиопия. Однако глава государства решил отменить его, чтобы поздравить сборную.

Команда Сенегала, в составе которой был игрок футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане, обыграла Египет со счетом 4: 2 по пенальти в конце 120-минутного матча. Это первая победа в Кубке Африки для Сенегала.