Пекин, , 05:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание Серджо Маттарелла в связи с его переизбранием на пост президента Италии, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что китайско-итальянские отношения имеют глубокие исторические корни, надежную общественную поддержку и прочную связь интересов, Си Цзиньпин заявил 5 февраля, что две страны показали международному сообществу пример взаимного уважения, поиска точек соприкосновения, преодоления разногласий и взаимовыгодного сотрудничества.

Две страны активно сотрудничали в борьбе с COVID-19, совместно отметили 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Италией и поддержали друг друга в проведении зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, сказал Си, добавив, что Китайско-итальянский год культуры и туризма вот-вот возобновится, что принесет много новых возможностей для развития двусторонних отношений.

Си Цзиньпин заявил, что придает большое значение развитию китайско-итальянских связей и готов работать с Маттареллой над углублением взаимного политического доверия, расширением обменов и сотрудничества в различных областях и совместным продвижением новых достижений в китайско-итальянских отношениях на благо двух стран и их народов.