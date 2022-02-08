Свободный, Амурская область, 8 февраля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации города Свободный тратил гораздо больше, чем зарабатывал. Расхождение в доходах и расходах чиновника выявили правоохранительные органы. С сотрудника мэрии будет взыскано 100 млн рублей, которые сочли лишними, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

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В бюджет будут перечислены средства от продажи имущества на эту сумму, решение суда уже вступило в законную силу. Инстанция подтвердила версию следствия о том, что единственным доходом заместителя мэра была зарплата, но, не смотря на это, он приобрёл за время своей службы квартиры, офисное здание и земельные участки. Откуда взялись деньги для приобретения недвижимости, так и осталось невыясненным.

«До поступления на муниципальную службу ни бывший заместитель главы администрации города, ни члены его семьи высокооплачиваемой работы, накоплений и дорогостоящего имущества не имели», — подчеркнули в прокуратуре.

Чиновник является фигурантом уголовных дел о коррупционных преступлениях, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Тем не менее, он пытался обжаловать решение суда, но безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Свободный было возбуждено в апреле 2021 года. По версии следствия, чиновник обеспечил заключение контракта между муниципальным предприятием и коммерческой организацией на поставку и установку автобусной остановки. Не выполнив контракт, компания получила деньги.