Макао, Китай, , 05:05 — REGNUM Денежная масса Макао сократилась на 0,5% в месячном исчислении до 687,5 млрд патак (около $85,66 млрд) в декабре 2021 года при стабильной доле патак, сообщил монетарный надзорный орган специального административного района Китая, передает агентство Синьхуа.

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Согласно статистике, опубликованной Денежно-кредитным управлением Макао, объем валюты в обращении и депозитов до востребования увеличились на 0,6% и 2,9% соответственно. Таким образом, масса M1 выросла на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Между тем, квазиденежные обязательства сократились на 0,9%. Сумма этих двух статей, т. е. широкая денежная масса или М2, сократилась на 0,5% до 687,5 млрд патак. В годовом исчислении объемы M1 и M2 упали на 6,5% и 0,7%соответственно.

Доли патаки, гонконгского доллара, юаня и доллара США в М2 составили 35,4%, 50,1%, 6,0% и 6,9% соответственно. Депозиты резидентов сократились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 667,7 млрд патак, в то время как депозиты нерезидентов также упали на 6,9% до 354,3 млрд патак.

С другой стороны, депозиты государственного сектора в банковском секторе выросли на 0,5% до 264,5 млрд патак. В результате общий объем депозитов в банковском секторе сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем до 1286,5 млрд патак.

Объем внутренних кредитов частному сектору увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 563,5 млрд патак, в то время как внешние кредиты упали в объемах на 2,5% до 739,9 млрд патак.

В результате общий объем кредитов частному сектору сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем до 1 303,4 млрд патак. В конце декабря 2021 года соотношение кредитов к депозитам для сектора резидентов выросло с 60,3% в конце ноября до 60,4%