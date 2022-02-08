Бени, Конго, 8 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ВСДРК) арестовали трех граждан Танзании, которые оказались членами исламистской повстанческой группировки «Альянс демократических сил» (АДС). Они были замечены в городе Бени, расположенном на востоке ДРК. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Танзанийцы были арестованы во время патрулирования конголезскими войсками провинции Северное Киву. Согласно заявлению представителя ВСДРК капитана Атони Мвалушайи, повстанцы признали, что они были завербованы конголезцем, который обманул их, предложив работать на золотых приисках. Однако впоследствии оказалось, что он является членом АДС. Танзанийские повстанцы в настоящее время находятся под арестом для проведения дальнейших расследований.

28 января в районе Бени ВСДРК также арестовали повстанца АДС, гражданина Кении Салима Мухаммада, который распространял среди местных жителей видеозаписи, содержащие жестокие сцены насилия. В прошлом месяце был арестован Бенджамин Кисокеранио, один из командиров подразделений АДС.