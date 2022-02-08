Кампала, , 16:02 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени отменил комендантский час на использование бода-бода, действовавший на протяжении двух лет. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Бода-бода — так называется велосипедное и мотоциклетное такси в Восточной Африке. В марте 2020 года угандийские власти ввели запрет на поездки на данном виде такси с 19:00 до 05:00 по местному времени из-за роста случаев заболевания COVID-19.

«Начиная с завтрашнего дня, водители бода-бода могут начать работать ночью, как и все остальные. Я знаю, что некоторые криминальные группы используют бода-бода для совершения преступлений, но мы будем бороться с ними другим способо», — заявил президент Уганды, добавив, что правонарушителей будут отслеживать посредством новых технологий.

Мера введения комендантского часа подверглась критике со стороны населения, так как лишала многих людей источника заработка.