Хартум, 8 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Тысячи суданцев провели марш против военных властей в столице страны городе Хартуме, близлежащих городах Бахри и Омдурман, а также региональных столицах Мадани, Кассале и Эль-Генейне. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Органы безопасности Судана, неоднократно применявшие слезоточивый газ, блокировали движение протестующих, которые двигались к резиденции главы государства. Демонстрантов удалось остановить в километре от здания.

Отмечается, что среди участников марша были замечены раненые. «Убивайте, убивайте, мы не боимся», — скандировали протестующие в Хартуме.

Люди неоднократно выходили на улицы Судана, требуя возвращения правления гражданского правительства. Протесты продолжались, несмотря на меры по их подавлению, в результате которых погибло 79 человек, еще более 2000 получили ранения. Протестующие под руководством местных комитетов по организации сопротивления потребовали от представителей военной хунты, возглавляемой Абделем Фаттахом аль-Бурханом, покинуть свои посты, обвинив их в сотрудничестве с членами режима Омара аль-Башира, свергнутого в 2019 году президента Судана.

«Мы собрались здесь, чтобы заявить об установлении гражданского правления и прекращении восстановления на своих постах приближенных Башира, которых назначил аль-Бурхан», — заявил один из протестующих.