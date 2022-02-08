Найроби, 8 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Более 600 гектаров леса в кенийском национальном парке Абердэр были уничтожены пожаром. Для локализации пожара были привлечены более ста волонтеров и пожарных. В настоящее время было потушено 90% территорий, затронутых неожиданным возгоранием. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Кения переживает засуху из-за отсутствия осадков. Точная причина пожара не была установлена. Специалисты сообщают, что возгорание возникло по причине изменения климата. Однако его могли учинить поджигатели. Пожары происходят в Абердэре не впервые. Огонь поразил леса национального парка в 2017 и 2018 годах.

Опустошения лесов угрожают жизни слонам и находящимся под угрозой исчезновения черным носорогам, проживающим на территории парка. Благотворительная организация Rhino Ark, занимающаяся поддержанием популяции носорогов, выделила финансирование на тушение пожара и запустила в воздух вертолеты для проведения оценки ущерба.

Абердэр расположен примерно в 100 километрах к северу от столицы Кении города Найроби. Национальный парк расположен среди горного массива, высота которого достигает более 4000 метров. Абердэр вошел в историю после того, как Елизавета II посетившая Кению, получила известие о смерти своего отца, остановившись в отеле Treetops, построенном высоко на дереве в этом парке.