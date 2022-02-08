Магадан, , 05:01 — REGNUM В Магадане эвакуировали утром 8 февраля учителей и учеников из 20 школ.

Бомба Rafael Mizrahi

Читайте также: В школах Хабаровска из-за сообщений о бомбах сорван учебный процесс

По сообщениям региональных телеграм-каналов, письмо о заминировании школ поступило в мэрию Магадана. Принято решение первую смену распустить по домам, а учеников второй смены 20 школ перевести на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 8 февраля поступило с начала года четвёртое сообщение о заложенном взрывном устройстве во всех 70-ти школах города.