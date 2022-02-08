Бисау, , 16:03 — REGNUM Боевики совершили рейд на частную радиостанцию Capital FM в Гвинее-Бисау. Нападение последовало за попыткой государственного переворота, совершенной на прошлой неделе. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

По словам одного из управляющих Capital FM, люди в масках приехали на автомобилях, начав вести стрельбу и громя радиооборудование.

«Меня заставили встать на колени и ударили прикладом автомата Калашникова, — рассказал представитель радиостанции, пожелавший сохранить анонимность. — Мой коллега был ранен при попытке к бегству. Наше оборудование уничтожено. Мы прекратили вещание».

Capital FM выступает с резкой критикой нынешнего президента Умару Сисоку Эмбало и, как считается, находится в тесном контакте с Африканской партией независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), которая на протяжении долгого времени была правящей в западноафриканской стране.

В последние годы нападения на данную радиостанцию участились. В июле 2020 года в здание Capital FM ворвались неизвестные вооруженные лица, повредив оборудование.

1 февраля в Гвинее-Бисау произошла попытка госпереворота, в результате которой погибло 11 человек. Ни личность, ни мотивы заговорщиков до сих пор не установлены.

Эмбало вступил в должность в феврале 2020 года после победы на выборах. Его главный оппонент, кандидат от ПАИГК Домингуш Симойнш Перейра, яро пытался оспорить результаты голосования. Однако Эмбало не стал дожидаться результатов рассмотрения петиции в Верховном суде страны. На прошлой неделе силы безопасности также не позволили членам ПАИГК провести митинг в столице.