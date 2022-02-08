Лондон, 8 февраля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Один из старейших пабов Великобритании Ye Olde Fighting Cocks («Старые добрые бойцовые петухи») обанкротился в период пандемии COVID-19 и готовится сменить владельца. Об этом 7 февраля сообщает газета Daily Mail.

George Закрытый паб в Великобритании

В управляющей компании заверили, что после смены владельца заведение снова откроет свои двери для посетителей.

«Вместе со своей командой я делал всё, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентным периодом для ресторанно-гостиничного бизнеса, и мы проиграли этот бой», — так написал бывший владелец заведения Кристо Тофалли, который был хозяином паба в течение десяти лет, в своём Facebook.

По расчётам Тофалли, для получения прибыли новому владельцу паба придётся хорошо вложиться в заведение, чтобы расширить его и вновь сделать прибыльным. Предполагается, что размер инвестиций в паб должен быть не менее нескольких миллионов фунтов.

Ye Olde Fighting Cocks, расположенный в городе Сент-Олбанс в графстве Хартфордшир, давно борется за право называться старейшим пабом страны. По преданию, его фундамент был заложен в конце VIII века. Якобы в заведение в те времена часто тайком пробирались монахи из Сент-Олбанского аббатства, которое основал в 793 году король Оффа, правивший англосаксонским королевством Мерсия. Утверждается, что паб был соединён тоннелями со знаменитым собором на территории аббатства. Однако подтвердить точную дату, когда было заложено знаменитое питейное заведение, пока не удалось.