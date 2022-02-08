Петропавловск-Камчатский, , 04:55 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском утром 8 февраля из-за поступивших анонимных угроз о возможном террористическом акте эвакуировали все работающие школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Бомба Rafael Mizrahi

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Из 42 образовательных учреждений в Петропавловске-Камчатском работали 30. 12 школ закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу.

Педагогов и школьников экстренно эвакуировали из зданий. Учеников младших классов отпустили по домам только в сопровождении родителей или педагогов.

В зданиях школ работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 8 февраля поступило с начала года четвёртое сообщение о заложенном взрывном устройстве во всех 70-ти школах города.