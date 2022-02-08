Абуджа, , 16:06 — REGNUM Профсоюз преподавателей нигерийских университетов заявил об организации бессрочной забастовки. Это нанесет серьезный удар по сфере высшего образования страны, которая и без того находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Это уже вторая стачка лекторов высших учебных заведений Нигерии за последние два года. Последняя забастовка была проведена с марта по декабрь 2020 года, из-за чего студенты не учились почти целый год.

Нигерийские профессоры обвиняют правительство в невыполнении соглашений, заключенных с профсоюзом более года назад, об условиях и оплате труда. Более того, власти не обеспечивают достойную инфраструктуру в образовательных учреждениях и не финансируют их в достаточном объеме. Глава профсоюза Эммануэль Осадебе сообщил, что на следующей неделе состоится заседание органа для принятия решения о забастовке.

Непрекращающиеся протесты преподавателей университетов вынудили многих родителей студентов отправить своих детей на учебу за границу или в частные университеты. Кроме того, учащиеся последних курсов не могут получить диплом об окончании ВУЗа.