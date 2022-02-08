Оттава, , 04:50 — REGNUM Протесты дальнобойщиков против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, в канадской столице Оттаве подрывают экономику страны, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо в ходе выступления перед парламентом.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оттаве объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов дальнобойщиков. К этому времени число протестующих в канадской столице достигло пяти тысяч человек. При этом протестные акции носят подчеркнуто мирный характер, столкновений с правоохранительными органами или погромов не фиксировалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Оттавы объявил в городе режим чрезвычайного положения из-за протестов